Вчені Міського університету Манчестера (Велика Британія) дійшли висновку, що вживання фастфуду підвищує ризик розвитку депресії на 40 %.
Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.
Фахівці проаналізували дані, отримані в ході 11 досліджень, присвячених пошуку зв'язку між депресією і вживанням їжі, що сприяє запальним процесам. У всіх обстеженнях брали участь більше ста тисяч добровольців у віці 16-72 року, включаючи жителів США, Австралії, Європи та Середньої Азії.
Випробовувані заповнювали харчові опитувальники з метою визначення їх раціону харчування. Крім того, було встановлено схильність добровольців до депресії і депресивного стану на основі наявності симптомів психічного розладу, самоспостереження або факту вживання антидепресантів. Кожному учаснику було присвоєно певний дієтичний індекс запалення, що показує, яку частку в його раціоні становить нездорова їжа.
Виявилося, що любителі фастфуду та іншої шкідливої їжі з великою кількістю вуглеводів і жирів в 1,4 рази частіше потерпали від депресії або схожих симптомів. Ризики не залежали від статі і віку, а також часу спостереження. Хоча вчені припускають, що причинно-наслідковий зв'язок може бути інший, їжа, багата клітковиною і корисними речовинами, може сприяти зниженню ризику розвитку психічних розладів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»