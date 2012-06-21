Співробітники Массачусетського університету в Амхерсті провели дослідження впливу смажених на рослинній олії продуктів, які викликають ріст онкологічних пухлин у товстій кишці.
Експерименти на мишах показали, що подібні страви провокують розвиток бактерій у крові та підсилюють запальні процеси. Якщо людина вже хворіє на рак товстої кишки і зловживає такою їжею, то недуга загрожує перерости в більш агресивну форму – пухлина може збільшитися в два рази, повідомляють іноземні ЗМІ.
У США багато людей страждають від таких захворювань, і частина з них продовжує їсти фастфуд і смажену їжу, – прокоментував дослідження професор Годун Чжан.
Медики також рекомендували громадянам, схильним до захворювань кишківника, не захоплюватися смаженою їжею. Вони сподіваються, що краще розуміння впливу смаженої олії на здоров'я призведе до розробки нових рекомендацій з харчування.
Раніше «Урядовий кур’єр» повідомляв, що на появу онкологічних захворювань може вказувати кашель, який довго не проходить, захриплість при відсутності застуди і труднощі при ковтанні слини. Про розвиток раку в товстому або тонкому кишківнику може говорити часта діарея або закреп.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»