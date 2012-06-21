Американські вчені з Каліфорнійського університету і Медичної школи Ікан в Нью-Йорку оцінили ризик заразитися коронавірусом при звичайній розмові і диханні.
Як пише Aerosol Science and Technology, повітряно-крапельний спосіб передачі вірусу не вимагає фізичного контакту з хворим. Під час чхання або кашлю небезпеку становлять «бризки» рідини з дихальних шляхів інфікованого. Однак фахівці вже мають достатньо доказів того, що зараження коронавірусом може походити від інфікованих людей, які мають мінімальні симптоми COVID-19 або не мають їх зовсім, а значить не кашляють і не чхають.
У публікації звертається увага на той факт, що при диханні і розмові також генерується досить велика кількість аерозольних часток.
«Ці частки зазвичай мають діаметр близько 1 мікрона і тому невидимі неозброєним оком , а більшість людей, не знайомі із аерозолями, не знають про їх існування. Однак частинки досить великі, щоб нести віруси. Недавня робота з грипу (інакше вірусного респіраторного захворювання) довела, що життєздатний вірус дійсно може поширюватися інфікованою людиною при диханні або розмові, без кашлю і чхання», - пише видання.
У матеріалі наголошується, що при розмові виділяється більше аерозольних часток, ніж при диханні. І чим голосніше говорить людина, тим більша кількість таких частинок потрапляє в повітряне середовище. Згадуються і так звані «мовні супереміттери» - люди, які під час бесіди виробляють найбільшу кількість аерозольних часток. Йдеться приблизно про 10 частинок в секунду.
«Таким чином, десятихвилинна розмова з зараженим безсимптомним супереміттером призведе до появи невидимої «хмари» з приблизно 6000 аерозольних часток», - пише Aerosol Science and Technology.
Автори матеріалу вважають, що такі частинки можуть містити віруси і становити небезпеку не тільки для співрозмовника інфікованої людини, а й для інших людей, що знаходяться в безпосередній близькості.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»