У статті, опублікованій в журналі The Anatomical Record, описується новий вид дромеозаврида, що жив майже 120 мільйонів років тому – в середині крейдяного періоду, в епоху «золотої осені» динозаврів.
Палеонтологи з Китаю і США, які працюють під керівництвом Ешлі Поутс (Ashley Poust) з Каліфорнійського університету в Берклі, назвали його Wulong bohaiensis і віднесли до підродини мікрорапторів (Microraptorinae) – дуже близьких родичів і прямих предків птахів.
Досліджений вченими зразок був виявлений майже 10 років тому в формації Цзюфотан на території префектури Чаоян північно-західного Китаю. Автори відзначають, що скам'янілий відбиток зберіг пір'я на кінцівках і хвості, що зазвичай вважається ознакою дорослої особини, хоча багато інших деталей його анатомії, навпаки, вказують на молодість.
Ці дромеозавриди були більшими за звичайну ворону і мали хвіст приблизно вдвічі довший за тіло. У щелепах розміщувалися гострі зуби, а тіло покривали пір'я, причому хвіст закінчувався особливо довгим «плюмажем».
Wulong bohaiensis – один з найдавніших представників групи: для порівняння, той же велоцираптор жив майже 75 мільйонів років тому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»