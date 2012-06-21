Фахівці з Центру патофізіології, інфекційних захворювань та імунології Віденського медичного університету розділили симптоми легкої форми коронавірусу на групи і визначили біомаркери крові, які дозволили контролювати лікування.
Результати дослідження австрійських вчених були опубліковані в журналі Allergy.
Дослідники під керівництвом імунолога Вінфріда Пікля і алерголога Рудольфа Валента вивчили 109 пацієнтів з легкою формою коронавірусу, а також 98 здорових людей, з яких сформували контрольну групу.
Вчені виділили сім груп проявів легкої форми коронавірусу нового типу:
1) З симптомами «грипу» – лихоманка, озноб, кашель і стомлюваність;
2) З симптомами «застуди» – чхання, риніт, сухість в горлі і закладеність носа;
3) З болем у суглобах і м'язах;
4) З запаленням очей та слизових оболонок;
5) З проблемним диханням, пневмонією та задишкою;
6) З проблемами шлунково-кишкового тракту – нудота і діарея, головний біль;
7) З втратою смаку та нюху.
Експерти віднесли перші три групи до системних симптомів, останні дві – до органоспецифічних.
«Втрата нюху і смаку в основному вражає людей зі свіжою імунною відповіддю, що вимірюється кількістю імунних клітин, Т-лімфоцитів, які нещодавно надійшли з вилочкової залози», – пояснив Вінфрі Пікл.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»