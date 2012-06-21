Протести, що тривають у Білорусі після президентських виборів, спричинили відплив фахівців ІТ-сфери з цієї країни. Ними активно цікавляться сусідні Польща, Литва, Латвія, Естонія, не є винятком і Україна. З метою залучення цих білоруських фахівців та для їхньої адаптації в нашій країні Володимир Зеленський 4 жовтня підписав Указ № 420/2020 «Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих спеціалістів, які є громадянами Республіки Білорусь». Ще раніше, у середині серпня, український уряд розширив до п’яти тисяч осіб квоти для приймання висококваліфікованих ІТ-фахівців з-за кордону. Лібералізовано й вимоги щодо перебування таких спеціалістів в Україні. Проаналізуємо перспективи Закарпаття як одного з найбільш привабливих для білоруських програмістів регіону, його можливості стати ще одним центром вітчизняної ІТ-індустрії.