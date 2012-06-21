Фахівці з Центру патофізіології, інфекційних захворювань та імунології Віденського медичного університету розділили симптоми легкої форми коронавірусу на групи і визначили біомаркери крові, які дозволили контролювати лікування.

Результати дослідження австрійських вчених були опубліковані в журналі Allergy.

Дослідники під керівництвом імунолога Вінфріда Пікля і алерголога Рудольфа Валента вивчили 109 пацієнтів з легкою формою коронавірусу, а також 98 здорових людей, з яких сформували контрольну групу.

Вчені виділили сім груп проявів легкої форми коронавірусу нового типу:

1) З симптомами «грипу» – лихоманка, озноб, кашель і стомлюваність;

2) З симптомами «застуди» – чхання, риніт, сухість в горлі і закладеність носа;

3) З болем у суглобах і м'язах;

4) З запаленням очей та слизових оболонок;

5) З проблемним диханням, пневмонією та задишкою;

6) З проблемами шлунково-кишкового тракту – нудота і діарея, головний біль;

7) З втратою смаку та нюху.

Експерти віднесли перші три групи до системних симптомів, останні дві – до органоспецифічних.

«Втрата нюху і смаку в основному вражає людей зі свіжою імунною відповіддю, що вимірюється кількістю імунних клітин, Т-лімфоцитів, які нещодавно надійшли з вилочкової залози», – пояснив Вінфрі Пікл.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»