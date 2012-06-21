Днями астрофізики опублікували найбільшу в світі 3D-карту Всесвіту. Це результат аналізу понад 4 мільйонів галактик та надяскравих енергетичних квазарів.
Зусилля сотень вчених з понад 30 наукових центрів з усього світу дали «повну історію розширення Всесвіту», – заявив Вілл Персіваль з Університету Ватерлоо, Канада.
У проєкті, розпочатому понад 20 років тому, вчені провели «найточніші вимірювання історії розширення за найширший діапазон космічного часу», – йдеться в заяві науковців.
В основі карти закладені останні спостереження Sloan Digital Sky Survey (SDSS) – «розширене спектроскопічне обстеження Баріона» (eBOSS), з даними, зібраними з оптичного телескопа в Нью-Мексико протягом шести років.
Дитячий Всесвіт після Великого вибуху досить відомий завдяки широким теоретичним моделям та спостереженням космічного мікрохвильового фону – електромагнітного випромінювання народжуваного космосом.
Дослідження галактик та вимірювання відстаней також сприяли кращому розумінню розширення Всесвіту протягом мільярдів років.
Кайл Доусон з Університету штату Юта, який презентував карту 20 липня, заявив, що вчені вирішили «проблемний розрив у середині 11 мільярдів років».
«П'ять років безперервних спостережень ми працювали над тим, щоб заповнити цю прогалину, і ми використовуємо цю інформацію, щоб забезпечити деякі найбільш істотні досягнення в космології за останнє десятиліття», – сказав він.
Астрофізик Жан-Пол Кнайб із Швейцарського федерального технологічного інституту (EPFL) у Лозанні, який ініціював eBOSS у 2012 році, заявив, що метою було створення «найповнішої 3D-карти Всесвіту протягом усього життя Всесвіту».
Вперше вчені зобразили «небесні об’єкти, які вказують на розподіл речовини у далекому Всесвіті, галактики, які активно утворюють зірки та квазари».
На карті показані нитки матерії та порожнечі, які більш точно визначають структуру Всесвіту з часів його утворення, коли йому було лише 380 000 років.
У частині карти, що стосується Всесвіту 6 мільярдів років тому, дослідники спостерігали найдавніші та найбільш червоні галактики.
Для більш віддалених епох вони зосереджувалися на наймолодших галактиках – синіх. Щоб повернутися ще далі, вчені використовували квазари, галактики, надмасивні чорні діри, які надзвичайно світяться.
Карта вказує на те, що розширення Всесвіту розпочало прискорюватися в якийсь момент і з того часу невпинно продовжується.
Дослідники заявили, що це, мабуть, пов'язано з наявністю темної енергії, невидимого елемента, який вписується в загальну теорію відносності Альберта Ейнштейна, але походження якої ще не з'ясоване.
Астрофізики роками знали, що Всесвіт розширюється, але не змогли точно виміряти швидкість розширення.
Порівняння спостережень eBOSS з попередніми дослідженнями раннього Всесвіту виявило розбіжності в оцінках швидкості розширення.
Прийнята нині швидкість, яка називається «постійною Хабблом», на 10% повільніша, ніж значення, обчислене від відстаней між найближчими до нас галактиками.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»