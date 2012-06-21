Колективу з більш ніж 300 вчених з усього світу присудили премію «За прорив в галузі фізики» (Breakthrough Prize in Fundamental Physics) за створення першого зображення чорної діри. Грошовий еквівалент нагороди, яку називають «науковим Оскаром» – 3 мільйони доларів. Про це повідомив сайт премії.
Нагороду присудили «за перше зображення супермасивні чорної діри, зробленої за допомогою об'єднання телескопів розміром з Землю». 3 мільйони доларів розділять 347 вченим, які входять в спільний проект Event Horizon Telescope (Телескоп горизонту подій). Знімок вчені показали на прес-конференції 10 квітня 2019 року. Щоб описати свою роботу, їм знадобилося опублікувати на сторінках The Astrophysical Journal Letters шість статей.
Щоб сфотографувати об'єкт, який знаходиться в центрі галактики М87 в сузір'ї Діва, вчені об'єднали в одну мережу вісім радіотелескопів на чотирьох континентах. Правда, це не фотографія в звичному сенсі: на знімку видно тільки тінь об'єкта. Вчені проводили спостереження протягом декількох тижнів навесні 2017 го і 2018 років. Сумарний обсяг даних, який передавали вчені для того, щоб створити знімок, обчислювався петабайтами.
Церемонія нагородження відбудеться 3 листопада. Вона пройде в Маунтін-В'ю (Каліфорнія).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»