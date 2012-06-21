У науковому журналі Science Advances була опублікована стаття, в якій йдеться про те, що геологи зі Стенфордського університету зуміли «перетворити» звичайну нафту в алмаз.
Для цього їм було досить дотримати правильний баланс вмісту речовин, тиску і температури – після цього вони отримали найчистіший алмаз, причому не використовуючи будь-які сторонні каталізатори.
Що цікаво, вчені вже останні 60 років синтезували алмази з різних матеріалів, але саме цей спосіб вчених зі Стенфорда є оптимальним з точки зору трудо і енерговитрат.
«Ми хотіли створити таку чисту систему, в якій лише одна речовина перетворюється в чистий алмаз без використання будь-якого каталізатора»,– розповів провідний автор дослідження Сульджіе Парк, зазначивши, що в кінцевому підсумку у них все вийшло.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»