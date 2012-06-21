Вчені з Інституту показників і оцінки здоров'я (IHME) при Університеті штату Вашингтон підрахували, що чисельність населення Землі досягне свого максимуму до 2064 році. Про це повідомляє «Бі-бі-сі».
Так, до цього терміну на планеті буде 9,7 млрд людей. Потім чисельність населення буде знижуватися. Згідно з підрахунками, до 2100 року вона опуститься до 8,8 млрд чоловік.
Імовірно, до кінця століття сильно збільшиться кількість літніх людей і знизиться кількість дітей.
Такі процеси пояснюються доступністю освіти і можливістю знайти роботу жінкам, а також активним використанням засобів контрацепції.
Відзначається, що в своєму дослідженні вчені аналізували зміну коефіцієнта народжуваності в світі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»