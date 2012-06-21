Нещодавно відкрита планета пропонує нове розуміння Сонячної системи після того, як Сонце досягне кінця свого життя через 5-6 мільярдів років.

Ця планета обертається навколо гарячої сфери, яка колись була зіркою, подібною до нашого Сонця. Через свою близькість атмосфера планети постійно випаровується і створює газовий диск навколо зірки. Ця особлива система моделює долю нашої Сонячної системи в далекому майбутньому.

Астрономи спостерігали за гігантською планетою, що обертається навколо білого карлика, маленького, щільного об'єкта, якими стають деякі зірки, коли вони вичерпують своє ядерне паливо.

Дослідники виявили, що у білого карлика, який знаходиться на відстані 2000 світлових років від Землі, була гігантська планета розміром з Нептун.

Цей білий карлик у п'ять разів гарячіший за поверхню Сонця, майже 28 000 градусів за Цельсієм. З іншого боку, планета, що обертається навколо нього, крижана і щонайменше вдвічі більша за вмираючу зірку. Планета обертається навколо своєї центральної зірки всього за десять днів. Коли білий карлик обертається навколо своєї безпосередньої близькості до планети, його високоенергетичні частинки поступово здувають атмосферу планети.

Гігантська планета втрачає свою атмосферу через зоряну реліквію, залишаючи за собою хвіст, схожий на комету. Білий карлик бомбардує світ високоенергетичними фотонами (частками світла) і притягує до себе газ зі швидкістю понад 3000 тонн в секунду. В іншому випадку прихована екзопланета стає видимою на цьому диску.

Це перший в історії прямий доказ того, що планета змогла пережити катастрофічний процес, який створює білий карлик.

Сонячна система не є вічною. Приблизно через шість мільярдів років Сонце, жовта зірка середнього розміру, збільшиться приблизно в 200 разів у порівнянні з нинішнім розміром. На цьому етапі наша батьківська зірка стане червоним гігантом.

«Коли Сонце досягне фази червоного гіганта, він розшириться приблизно до орбіти Землі. Меркурій, Венера і, звичайно, Земля будуть поглинуті Сонцем. Але Марс, пояс астероїдів, Юпітер і решта планет у Сонячній системі будуть віддалятися на своїх орбітах, оскільки Сонце втрачає масу, тому що воно буде менше притягувати гравітацією ці планети.

Це відкриття «проливає нове світло на кінцеву долю планетної системи». Адже зірки, подібні Сонцю, спалюють власний водень більшу частину свого життя. Як тільки це паливо закінчується, виникає червоний гігант, який поглинає довколишні планети. У кінцевому підсумку сонцеподібні зірки скидають у простір зовнішні шари своїх атмосфер, і на їх місці залишаються тільки їх вигорілі ядра – це і є білі карлики.

Досі не було знайдено жодних доказів того, що вціліла гігантська планета обертається навколо білого карлика. У разі зірки WDJ0914 1914 можливо, що її планета була ближче до неї після того, як материнська зірка стала білим карликом. Також можливо, що нова орбіта є результатом гравітаційної взаємодії з іншими планетами в системі. Однак це буде означати, що більше ніж одна планета пережила зірку, що стала білим карликом.

Подробиці відкриття опубліковані в журналі Nature.

«Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»