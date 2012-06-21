Хвилі, що існують в атмосфері Землі, створюють резонансні явища, які можна порівняти з тими, що утворюються у дзвоні. Про те, як «звучить» наша планета, розповіли вчені з Гавайського і Кіотського університетів.
Дзвінкий звук, що генерується резонансною взаємодією атмосферних хвиль планети Земля, не вийде зафіксувати за допомогою неозброєного вуха, так що навіть не намагайтеся почути «небесний дзвін». Але якщо простежити за повітряними хвилями за допомогою спеціального обладнання, то можна виявити чимало цікавого.
«Атмосферні хвилі досить сильно відрізняються від океанських, так як в повітрі діють інші закони і явища. Ми проаналізували відомості про атмосферні коливання, накопичені за останні чотири десятки років, і зробили деякі важливі висновки», – відзначають автори проєкту, додаючи, що мова йде про хвилі з довжиною більше п'яти тисяч кілометрів, частота яких становить від двох годин до декількох діб.
З'ясувалося, що за певних умов атмосферні хвилі можуть створювати резонанс, який можна порівняти з тим, що народжується в дзвоні. Тобто, всю нашу планету можна представити у вигляді величезного резонуючого дзвона, який безперервно породжує дуже цікаві вібрації. Вчені впевнені, що сучасна наука поки далека від повного розуміння цього явища.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»