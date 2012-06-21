Вчені виявили новий спосіб проникнення коронавірусної інфекції в легені. Китайські фахівці опублікували свою наукову статтю в журналі Cell Research.

Так, згідно з їхніми даними, «вхідними воротами» в клітини легенів і бронхів для SARS-CoV-2 може стати не тільки білок ACE2, який вважається основним каналом проникнення коронавірусу, але також і фермент AXL. Відзначається, що йдеться в останньому про мембранний білок, який відповідає за багато фізіологічних процесів. Зокрема – виживання клітин, їх диференціація, а також імунні відповіді.

Фахівці встановили, що відключення таких рецепторів може значно скоротити кількість вірусних копій РНК в епітеліальних клітинах легенів людини.

За даними Університету Джона Хопкінса, нині загальна кількість випадків захворювання коронавірусною інфекцією з початку пандемії перевищила 96 мільйонів, кількість загиблих – понад 2 мільйони.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»