Вчені з університету Сіднея і Китайської академії сільськогосподарських наук опублікували статтю з жахливими фактами. З’ясувалося, комахи назавжди можуть зникнути з нашої планети. Нині спостерігається чітка тенденція до їх вимирання. Наукову статтю фахівці опублікували в журналі Biological Conservation.
Наразі в стані занепаду перебуває 41% видів, а загальна кількість комах скорочується на 2,5% в рік. Швидкість їх вимирання у вісім разів вища, ніж у птахів, ссавців та рептилій, кажуть вчені.
Річковики – загін комах, личинки яких виводяться тільки у воді – визнані найбільш постраждалим видом. Їх кількість скоротилася на 68%.
За останні десятиліття почали вимирати 53% види метеликів, 49% видів жуків, 46% видів бджіл і 37% видів бабок.
До групи ризику потрапляють бджоли, жуки-скарабеї та метелики, відзначили експерти. Це пов'язано зі зникненням сприятливих для них місць існування.
«Наслідки цього будуть катастрофічними, якщо не гірше, оскільки комахи - основа багатьох екосистем у світі», – відзначають в своєму дослідженні вчені.
Для того, щоб зробити подібні відкриття фахівці спочатку вивчили дослідження вчених 73 країн. Всі вони стверджують, що щорічно число комах скорочується на 2,5%. Якщо така тенденція збережеться, то через 10 років кількість комах може зменшитися на 25%, через 50 років – наполовину, а через 100 років на планеті залишаться тільки поодинокі особини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»