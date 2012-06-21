Збудник COVID-19, важкий респіраторний вірус Sars-CoV-2, за дві доби виробляє в легенях людини втричі більше патогенних часток, ніж його попередник SARS-CoV, який викликав спалах атипової пневмонії в 2002-2003 роках.

Такі дані отримали мікробіологи з Університету Гонконгу (The University of Hong Kong, HKU), які досліджували тканини легенів пацієнтів з новим коронавірусом.

Професор медичної школи HKU Чу Хін заявив, що за 48 годин Sars-CoV-2 згенерував в 3,2 рази більше інфекційних частинок у порівнянні з SARS-CoV. У деяких випадках новий штам за два дні розмножувався в 100 разів швидше, тоді як швидкість поширення збудника атипової пневмонії в організмі була в середньому в 10 разів меншою.

При цьому, новий вірус діє вкрай приховано, протягом 48 годин він майже не виробляє інтерферонів, які служать сигналом для запуску імунної системи. З 13 типів генних маркерів Sars-CoV-2 активував тільки п'ять, SARS-CoV торкався 11. Як пояснив Чу Хін, подібна поведінка вірусу і може служити причиною відсутності симптомів захворювання на початковій стадії, що серйозно ускладнює діагностику. Чому новий коронавірус викликає більш повільні імунні і запальні реакції поки залишається загадкою.

Керівник дослідження мікробіолог Юен Квок-Юнг нагадав, що стримати поширення атипової пневмонії вдалося за шість місяців. Нею було заражено майже 10 тисяч осіб, а померли, за офіційними даними, 774 людини.

«З пандемією COVID-19 завдання набагато складніше, адже тільки за чотири місяці від неї загинули вже понад 100 тисяч осіб, а заразилися майже два мільйони. Навряд чи можливо перемогти коронавірус протягом найближчих місяців. З огляду на, що у 90 відсотків населення немає до нього імунітету, допускаю, що поширення Sars-CoV-2 триватиме і після літа, - сказав учений.

Аналогічної думки дотримуються і дослідники з Національної академії наук США. За їхніми словами, немає підстав сподіватися, що як у випадку зі звичайними вірусами на грип та ГРВІ, COVID-19 почне зникати при спекотній погоді. Проведене нами дослідження в 224 ендемічних містах показало, що поширення коронавірусу не залежить від коливань денної температури або вологості. Це підтверджує і спалах захворювань в країнах з жарким кліматом, таких як Австралія та Іран. Крім того, Sars-CoV-2 має схожість з вірусом близькосхідного респіраторного синдрому MERS, а він поширювався на Аравійському півострові навіть при температурі плюс 45 градусів за Цельсієм.

Єдине, на що можна розраховувати, як заявив доктор з медцентру Нью-Йорка Роберт Глаттер, так це на природне підвищення рівня вітаміну D в організмі людини, яке відбудеться на тлі тривалих сонячних днів. Він, в свою чергу, сприяє посиленню імунної системи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»