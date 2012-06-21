Вчені Массачусетського технологічного інституту (США) з'ясували, що до кінця століття Китай стане менш придатним для проживання понад мільярда людей через аномальну спеку. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр», посилаючись на Phys.org.
Дослідники прийшли до висновку, що зміни клімату, пов'язані з антропогенними викидами вуглекислого газу, посилять спеку в північній частині Великої Китайської рівнини, яка є головним землеробським районом Китаю. При цьому висока температура повітря буде посилена підвищеною вологістю через те, що іригація сприятиме випаровуванню більшої кількості вологи.
«Кліматичні виклики, пов'язані з аномальною спекою та підвищеною вологістю, залишаються вкрай недооціненими. Оскільки температура та вологість зростатимуть у майбутньому, у світі у більшості регіонів виникнуть умови, при яких робота на відкритому повітрі буде небезпечною для життя», – кажуть вчені.
Вчені вже попереджали про почастішання екстремальних погодних умов в районі Перської затоки і в Південній Азії, але спека в Китаї виявиться більш серйозною. У Перській затоці максимуми температури повітря і вологості будуть спостерігатися над морем, проте в землеробських районах Китайської рівнини може бути безліч жертв серед населення.
Вологість повітря ускладнює охолодження організму з випаровуванням поту, що може привести до теплового удару і смерті в спекотну погоду. При температурі 35 градусів Цельсія і 100-відсоткової вологості людина може померти через шість годин. При нинішніх темпах спалювання корисних копалин і викидах парникових газів подібні умови виникнуть в Китаї між 2070 і 2100 роками.