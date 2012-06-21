Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У найближчі чотири місяці в світі сформуються 22 мутації коронавірусу. Дослідження, яке доводить це, провели вчені Vir Biotechnology та Інституту геноміки і еволюційної медицини Університету Темпл (США).

Вчені спираються на математичну модель. З її допомогою вже вдалося передбачити появу штаму «дельта» за кілька місяців до його поширення.

Фахівці підкреслили, що прогнозування допоможе заздалегідь підготуватися до нових штамів, в тому числі удосконалити вакцини і поліпшити методи лікування.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що ситуація з коронавірусом зараз є дуже небезпечною, незважаючи на вже досягнуті зрушення. У світі корона вірусною інфекцією COVID-19 заразилJся майже 184 мільйонів осіб, з яких померло майже чотири мільйони пацієнтів.