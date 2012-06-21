Астрономи з Університету центральної Флориди (США) прийшли до висновку, що нове визначення терміну «планета», під яке потрапив Плутон, є помилковим.
Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org.
24 серпня 2006 року Міжнародний астрономічний союз (МАС) запропонував називати планетами тільки ті об'єкти, що відповідають трьом основним критеріям: обертаються навколо Сонця, мають кулясту форму і здатні своєю гравітацією очистити околиці своєї орбіти від інших небесних тіл. Плутон не підлягає третій умові, оскільки у відносній близькості від нього знаходиться безліч інших об'єктів поясу Койпера.
Однак у новій роботі фахівці показали, що третій критерій не використовується в астрономічних дослідженнях. Навпаки, багато вчених у своїх роботах називають планетами об'єкти, які не відповідають визначенню МАС, в тому числі великі супутники Сатурна (Титан) і Юпітера (Європа). Крім того, саме умова «чистої» орбіти є спірним, оскільки поруч з будь-планетою, навіть газовими гігантами, проходять орбіти комет і астероїдів.
Таким чином, астрономи радять знову віднести Плутон до планет, а ключовим критерієм залишити кулясту форму. За словами вчених, сила гравітації, достатня для того, щоб зробити об'єкт круглим, на якомусь етапі еволюції тіло ініціювало геологічні процеси. Колишня «дев'ята» планета має підземний океан і багатошарову атмосферу, що робить її майже такою ж складною в геологічному плані, як і Земля.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»