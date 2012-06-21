Середня річна температура повітря в арктичній зоні Росії була вищою за норму на 3,23°С за підсумками минулого року, повідомили в Мінприроди. Це рекордна потепління в XXI столітті, яке може привести до серйозних наслідків.
Згідно з проектом доповіді відомства, потепління можна вважати критичним, так як воно буде продовжуватися і призведе до танення льодовиків в Північному Льодовитому океані.
Максимальний відрив від температурної норми було зафіксовано в Східному секторі російської Арктики (територія Якутії і Чукотки): там середня температура за рік перевищила норму на 4,07°С.
Експерти відзначають, що подальше танення вічної мерзлоти загрожує зміною швидкості вітру, що особливо небезпечний для бурових установок на морському шельфі Арктики. Крім того, це призведе до затоплення регіонів на узбережжі океану.