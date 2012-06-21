Дослідження виявило, що в Сибіру дуже часто почали з'являтися термокарстові озера. Такий процес виникає тоді, коли спостерігається танення великої кількості підземного льоду. Це провокує просідання земної поверхні. Однак куди більш суттєві наслідки подібного явища пов'язані з його впливом на танення вічної мерзлоти.
«Коли термокарстові озера формуються, вони істотно прискорюють танення вічної мерзлоти», – зазначила Кейті Уолтер Ентоні з Університету Аляски.
Подібні процеси можуть призвести до викидами двоокису вуглецю і метану, який міститься у вічній мерзлоті та посилити процеси глобального потепління.
Вчені зазначають, що тільки минулого року в Сибіру виявили майже 200 місць, які за зовнішніми ознаками схожі на термокарстові озера.
«Через кілька десятиліть зростання термокарстових озер призведе до того, що вуглецю буде виділятися більше, ніж озеро зможе утримати в разі замерзання», – заявив один з авторів дослідження Гуїдо Гроссе з Інституту Альфрреда Вегенера.
Нині вічна мерзлота вкриває 24% оверхні суші в Північній півкулі. На деяких ділянках в Арктиці її глибина сягає до 80 метрів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»