Бразильські та британські вчені повідомили світову громадськість, що вони розшукали найвище дерево Амазонки на півночі Бразилії, йому не загрожує пожежа, яка тижнями вирує в тропічному лісі.
Вчені кажуть, що вони знайшли незвично великий екземпляр гігантського виду Dinizia Excelsa – розміром 88 метрів (288 футів) діометром 5,50 метрів.
«Ці види дерев зазвичай досягають висоти 60 метрів. У нас тут чудове відкриття, і ми зобов'язані зберегти найбільші дерева в Амазонії», – сказав координатор досліджень Ерік Бастос.
Бастос очолив дослідження, проведені в серпні вченими з Федерального університету долин Джекітіньонха, Британського Кембриджського університету та Університету Свонсі.
Відкриття було здійснено за допомогою повітряних датчиків над лісом Пару, який розділений басейнами Амазонки та Пара.
Заповідник дерев Dinizia Excelsa знаходиться за межами районів, які постраждали від пожеж, і які викликали міжнародне занепокоєння, повідомили AFP у державних наукових джерелах.
Як повідомляє National Geographic, цього року вчені виявили найвище в світі тропічне дерево, 100-метрове дерево меранти в Сабах на острові Борнео.
Найвищі дерева, які відомі людсву, – це каліфорнійські ліси, які були висотою до 379,7 футів, або 115,7 метрів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»