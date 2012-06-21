Дефіцит вітаміну D в організмі літньої людини у 75% випадків призводить до депресії. Висока ймовірність пригнобленого і пригніченого стану при цьому може зберігатися протягом трьох-чотирьох років. Такими є результати дослідження, що проводилося вченими з дублінського Трініті коледжу (TCD).
У похилому віці депресія здатна значним чином впливати на функції організму, приводячи до розвитку багатьох захворювань, йдеться в дослідженні TCD. Вітамін D виробляється під впливом ультрафіолетових променів, від нього залежить процес засвоєння таких елементів, як фосфор і кальцій, а також обмін речовин. Недолік цього вітаміну може мати негативні наслідки для кісткової тканини, бути причиною запальних процесів, а також розвитку діабету.
«В основі нашого дослідження були довгострокові спостереження за депресивними станами пацієнтів. Отримані результати говорять про те, що дефіцит вітаміну D може позначатися на здоров'я протягом декількох років, провокувати повернення депресій», - пояснив виданню IrishCentral керівник дослідницької групи TCD Імон Лерд. «Для Ірландії це серйозна проблема», - додав учений. Він нагадав, що за статистикою кожен восьмий житель острова потерпає від браку вітаміну D, а в зимові місяці – кожен четвертий.
Професор Лерд висловив надію, що їх дослідження переконає уряд в необхідності більш активної профілактичної роботи, а виробників продуктів харчування стимулює на те, щоб збагачувати їжу вітамінними добавками. «Дефіцит цього важливого вітаміну досить легко компенсується за допомогою правильного харчування», - пояснив учений. «На жаль, в Ірландії збагачення продуктів вітаміном D - справа добровільна, і його здійснюють лише кілька фірм-виробників»", - сказав Лерд.
Для підтримки нормального рівня вітаміну D рекомендується перебувати з відкритими для сонячних променів частинами тіла принаймні двічі на тиждень по 10-30 хвилин. Серед продуктів харчування зміст цього вітаміну найбільш значно в морських водоростях і жирних видах риби - таких як, лосось і тріска.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»