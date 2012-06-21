Колібрі є одними із найдивовижніших істот на Землі. Нещодавно вчені виявили радикальні зміни у будові дзьоба цих пернатих. У Південній Америці еволюція призвела до появи зубів у дзьобах колібрі, завдяки чому птихи тепер можуть по-справжньому битися зі своїми суперниками.
Основна їжа колібрі – квітковий нектар, а тому зубів у дзьобах для отримання їжі птахам не потрібно. Вчені вважають, що така зміна у дзьобі є нічим іншим, як способом самозахисту. Однак, експерти з Каліфорнійського університету вважають, що через зуби птахам буде набагато важче харчуватися.
Як заявив Алехандро Ріко-Гевара, чиї слова наводить видання The Sun, для життя колібрі необхідно вміти ефективно видобувати нектар, однак «ці дивні з точки зору морфології жорсткі дзьоби», ніяк не призначені для цієї мети.
Фахівцям також вдалося сфотографувати поведінку колібрі на відео. Уповільнивши його, вони побачили, що маленькі пташки люто атакують своїх більших ворогів, безжально клюють і тягнуть їх за пір'я. Ріко-Гевара вважає, що деякі птахи воліли замість ефективного харчування, ось такий спосіб захисту. Однак їм вдається відігнати конкурентів від місця харчування, а в такому випадку не має значення, наскільки ефективно вони добувають нектар. Також вчені відзначають, що колібрі використовують зубастий дзьоб, щоб атакувати суперників, які претендують на самок.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»