Шведські вчені розібралися в причинах потенційно небезпечних ускладнень коронавирусної інфекції COVID-19, які зачіпають нервову систему. Пошкодження мозку при COVID-19, як повідомляє «Урядовий кур’єр», посилаючись на публікацію у виданні Neurology, обумовлено більшою мірою імунною відповіддю організму, а не вірусом.



Співробітники Гетеборзького університету вивчили спинномозкову рідину пацієнтів, у яких була діагностована коронавірусна інфекція з помірним або тяжким перебігом. Найбільше вчених цікавили біологічні зразки людей з COVID-19, у яких були зафіксовані симптоми ураження мозку.



«У хворих відзначалося збільшення обсягу таких маркерів запалення, як неоптерин і бета-2-мікроглобуліну. Ці маркери вказують на велику активацію клітин імунної системи мозку», – кажуть вчені, додаючи, що маркери гематоенцефалічного бар'єру не були зареєстровані, як і підвищена кількість лейкоцитів або надмірна активація антитіл. Це говорить про те, що головний мозок при коронавірусній інфекції страждає більшою мірою від імунної відповіді організму, а не від SARS-CoV-2.



Вчені відзначають, що ураження нервової системи при COVID-19, судячи з усього, відрізняється від впливу інших вірусів. Відповідно, потрібно провести додаткові дослідження, щоб краще вивчити, як коронавірус SARS-CoV-2 впливає на мозок.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»