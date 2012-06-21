Вчені з’ясували, що якщо людина тривалий час не піддає себе фізичним навантаженням, то його природна витривалість слабшає і у неї в першу чергу розвиваються серцево-судинні захворювання. Особливо це стосується офісних та інших працівників, які сидять у кабінетах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німецькі кардіологи назвали симтоми інфаркту
Дослідники звернули увагу на форму серця у людини і приматів. У мавп серце має більш округлу форму, а у людини – витягнуту. Було відзначено, що стінки м'язового органу у приматів значно товщі, ніж у людини. Але в разі екстреного навантаження людське серце може змінювати форму для посиленого прогону крові організмом.
Якщо навантажень у житті не вистачає, людське серце стає округлим і втрачає здатність змінювати свою форму. При цьому подібний ефект був помічений у тих, хто займається професійним спортом. Їх серце адаптується до постійних фізичних навантажень.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", американські вчені, які вивчали зв'язок гормону стресу адреналіну з ростом злоякісних клітин, з'ясували, що для ефективної боротьби з руйнівними наслідками стресу можна використовувати аскорбінову кислоту. Таким чином, вчені відкрили нові властивості вітаміну С.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»