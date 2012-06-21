Американські планетологи з Ратгерського університету пояснили причину виникнення світлих візерунків на поверхні Місяця. За їх словами, це пов'язано з певною магнітною аномалією.
Довгі роки походження цих структур на поверхні супутника Землі залишалося загадкою, так як Місяць не генерує глобальне магнітне поле. Підігрівала інтерес до цієї теми популярна ілюзія про «людину на Місяці» – конфігурації, при якій завихрення складаються у візерунок, що нагадує людське обличчя, повідомляє портал Science Alert.
За допомогою комп'ютерного моделювання вчені з'ясували, що витки на поверхні виникають через вертикальні «лавові трубоки», які утворюються при нерівномірному охолодженні стікає з вулкана лави.
Як наголошується в статті, такі «лавові трубки» утворилися на Місяці від 3 до 4 млрдів років тому. Причиною виникнення візерунків біля них є властивість місячних порід, які при нагріванні до 600 градусів Цельсія і охолодженні набувають магнітних властивостей. Це обумовлено тим, що висока температура провокує руйнування мінералів і вивільнення заліза, йдеться у матеріалі.
У липні вчені з університету штату Вашингтон і Лондонського університету з'ясували, що на Місяці кілька мільярдів років тому могли існувати живі організми.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»