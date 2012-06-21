Є люди несприйнятливі до коронавірусної інфекції, які переносять вірус безсимптомно і навіть не знають про його існування в своєму організмі, але можуть заражати ним інших.

До такого висновку прийшли вчені з Китаю та Сполучених Штатів, результати дослідження яких опубліковані в Scientific American. Фахівці Коледжу легеневої медицини і реанімації пекінської лікарні загального профілю описали випадки пацієнтів з толерантністю до коронавірусу.

У трьох чоловіків тест підтвердив його наявність, але, не дивлячись на те, що всі вони мали інші серйозні недуги (діабет, гіпертонію), які повинні були вплинути на розвиток вірусу, симптомів захворювання у цих людей не виявили. При цьому інфекція фіксувалося в їх організмі протягом майже 50 днів, і вони були віковими пацієнтами.

Вчені вважають, що через високу толерантності до вірусу у цих пацієнтів розвинулася обмежений противірусний і протизапальний імунітет, тому симптоми інфекції були мінімальними або взагалі були відсутні.

Велику кількість безсимптомних носіїв COVID-19 можна пояснити не хорошим імунітетом у цих людей, а саме наявністю у них толерантності до інфекції. Подібний феномен підтверджений і у випадках з іншими інфекціями, наприклад, туберкульозом і холерою. Дослідники відзначають, що результати їх роботи є поки тільки гіпотезою, робити остаточні висновки ще рано.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»