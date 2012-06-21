Вода, що потрапила в пастку твердих частинок пилу, з яких утворилася Земля, може пояснити велику кількість води на нашій планеті. Такий висновок зробили вчені з Нідерландів, Німеччини та Сполученого Королівства на основі комп'ютерних розрахунків і моделювання. Дослідження буде опубліковано в двох статтях в журналі «Астрономія і астрофізика» в найближчому майбутньому.
Протягом тривалого часу вчені намагалися знайти пояснення великої кількості води на поверхні нашої планети. Перший сценарій вказував на те, що воду з космосу принесли кометами і астероїдами, які впали на Землю. Згідно з другим сценарієм, Земля народилася вже вологою, і вода вже була присутня на її великих десятикілометрових валунах, з яких вона створена. Однак кількість води, яку можуть вмістити ці великі валуни, як і раніше обмежена.
Наразі міжнародна команда вчених запропонувала новий сценарій появи води на Землі. Вчені пояснюють, що в регіоні, де колись народилася Земля, всередині було багато зерен пилу. Водневі зерна пилу з'єднувалися один з одним, утворюючи валуни значних розмірів. І ці валуни містили достатню кількість води.
Нові розрахунки також показують, що частинки пилу можуть збирати достатню кількість води всього за один мільйон років. Мільйон років відповідає часу, який потрібен для утворення таких великих валунів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»