Як зазначається, фахівці мають намір використовувати спеціальні синтетичні каркаси, здатні вловлювати ракові клітини.
Поміщений під шкіру каркас перетворюється в «пастку» для циркулюючих ракових клітин.
За словами медиків, цей метод безпечніший, ніж використовувана зараз інвазивна біопсія.
Випробування на мишах показало ефективність способу для декількох видів раку.
Крім того, «пастки» дозволяють виявити ознаки онкології до початку поширення ракових клітин в організмі, так як вони вловлюють і утворені у відповідь на перші прояви захворювання імунні клітини.
Вчені мають намір вмонтувати в каркаси датчиками, щоб отримувати інформацію по Bluetooth в режимі реального часу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»