Алергія на кішок – одне з найпоширеніших захворювань. Вважається, що це друга за поширеністю причина виникнення алергій у людини: у Західній Європі від неї страждають 10% населення. Тому імунологи з Цюріхського університету (Швейцарія) розробили вакцину для кішок, яка нейтралізує алергенний білок Fel d1, що може призвести до зменшення симптомів алергічних захворювань у власників кішок, повідомляють іноземні ЗМІ.
Особливість вакцини HypoCatTM полягає в тому, що її отримують не пацієнти-алергетики, а тварини. Препарат ініціює реакцію в організмі кішок, яка викликає утворення антитіл незабаром після вакцинації і протягом подальшого тривалого періоду часу. Антитіла, в свою чергу, нейтралізують алергенний білок Fel d 1. У деяких випадках HypoCatTM здатна повністю пригнічувати алерген, а значить, запобігати алергічну реакцію у людей.
Вчені відзначають, що у тварин не було жожних побічних ефектів, що, на думку вчених, доводить безпеку вакцини. Пухнастиків обстежили на предмет трансформації шкіри в місці ін'єкції, змін в поведінці і споживанні їжі. Подальші дослідження повинні підтвердити ефект і безпеку вакцини. Якщо всі серії тестів будуть позитивними, то у 2022 році вакцина з'явиться на ринку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»