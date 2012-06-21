Дослідники з Університету Трент в Канаді з'ясували, що сприяє глобальному потеплінню на планеті Земля. За їхніми словами, вся справа у підвищеному вмісті вуглекислого газу в атмосфері.
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Канадські вчені заявили, що знають спосіб боротьби з катаклізмом. На їхню думку, зменшити відсоток вуглекислого газу допоможе магнезит. З його допомогою фахівці і пропонують боротися з глобальним потеплінням.
Магнезит – досить поширений мінерал. Назва його походить з Магнесії, регіону, де його вперше виявили.
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Проблема полягала тільки в тому, що природний процес створення магнезиту займає сотні, а то й тисячі років. Але канадським фахівцям вдалося вирішити й цю проблему. Вони штучним шляхом створили мінерал за 72 дні.
Вчені відзначили, що тонна магнезиту зведе нанівець десь приблизно півтонни вуглекислого газу. Так, вченим з університету Трент залишилося тільки придумати, де зберігати такі величезні запаси мінералу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»