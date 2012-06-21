Вчені з США, проаналізувавши вісім штамів коронавірусуа, і з'ясували, що темпи його мутації досить малі. Якщо порівнювати з грипом, то SARS-CoV-2 мутує в 8-10 разів повільніше.
«Вірус мутує так повільно, що його штами дуже схожі один на одного», - сказав професор кафедри медицини і інфекційних захворювань Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Чарльз Чиу. Нині вчені змогли зафіксувати лише 11 змін у базі з 30 тисяч нуклеотидних пар.
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Таким чином, як відзначають вчені, ті симптоми, та швидкість протікання захворювання і відсоток смертельних випадків, які можна спостерігати зараз, від штаму не залежать. Наявні відмінності в тяжкості перебігу хвороби переважно пов'язані із загальним станом здоров'я пацієнтів і станом їх імунної системи. За словами вчених, так званої «легкох версії» коронавірусу, судячи з усього, не існує.
Важливо при цьому зазначити, що повільна мутація дає підставу розраховувати на те, що розробка вакцини дозволить захиститися від цієї хвороби на тривалий час - як мінімум на роки, а, можливо, і на десятиліття.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»