Важкий стан хворих на CОVID-19 найчастіше пов'язаний із легеневими ускладненнями. Хворий на коронавірусну інфекцію отримує різні препарати. У звичайному варіанті вони діють не точково, як потрібно, а поширюються по всьому організму. Інноваційна технологія, розроблена в Технологічному інституті (Техніон) у Хайфі ізраїльськими вченими збільшує шанси на одужання. Особливо у випадках, якщо стан пацієнта ускладнюється ще й онкологією.
Лікувальна піна, пропонована вченими, нагадує сурфактант (анг. Surfactant, в перекладі — суміш поверхнево-активних речовин). Ця суміш перешкоджає злипанню стінок альвеол при диханні. Наприклад, штучний сурфактант, який отримують в якості витяжки з легень свиней і молодих корів, рятує недоношених немовлят з гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС). Подібна терапія в комплексному лікуванні ГРДС при вірусних пневмоніях активно використовується в багатьох країнах. Але у випадку коронавірусної інфекції така суміш недостатньо результативна, бо її ефективність в повній мірі проявляється лише при введенні в невеликі за обсягом, як у новонароджених, легені. У дорослих сурфактант, який використовується у вигляді рідкої витяжки, просто проливається в глибинну ділянку легких і не встигає надати лікувальної дії.
Ян Островський так пояснив суть відкриття, зробленого разом з Джозуе Шнітманом: «Наш прилад перетворює пролиту лікувальну рідину в піну, яка внаслідок вузької структури рівномірно розподіляється по всьому об'єму легенів. Таким чином різко підвищується ефективність препаратів, призначених для пацієнтів з легеневими захворюваннями. Лікування піною відбувається у поєднанні зі штучною вентиляцією легень, посилює лікувальний процес і може врятувати чимало життів».
Доклінічні дослідження, зокрема досліди на щурах, вже проведені і дали обнадійливі результати.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»