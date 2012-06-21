Збільшення температури, яке спостерігається по всій земній кулі в результаті глобального потепління, призводить до того, що на нашій планеті з'являється все більше місць, непридатних для життя.
Дослідники звернули увагу на важливий параметр, який чомусь ніколи не згадується у метеорологічних прогнозах — температура по вологому термометру. Щоб виміряти її, термометр покривають вологою тканиною. Порогова для людського організму температура по вологому термометру — тридцять п'ять градусів Цельсія. При більш високих показниках тіло людини вже не може охолодити себе за допомогою потовиділення. 35 градусів по вологому термометру — це приблизно 46 «звичайних» градусів при 50% вологості.
На Землі з’являється все більше місць, де зафіксовано перевищення порогової температуру по вологому термометру — йдеться про місця, які фактично непридатні для життя. Багато таких районів є в Індії, Пакистані, Перській затоці, Мексиці і Сполучених Штатах Америки. У пакистанському місті Джейкобобад, а також в Рас-Аль-Хайме, що в ОАЕ, буває навіть більше 35 градусів по вологому термометру.
Вчені говорять, що в недалекому майбутньому смертельна спека може дістатися і до Європи. У 2003 році, коли в окремих районах Європи було 28 градусів по вологому термометру, Старий світ накрила хвиля смертності від занадто високої температури. У майбутньому ситуація буде лише усладнюватися.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»