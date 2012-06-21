Вчені з Брістольського університету у Великобританії прийшли до висновку, що вживання парацетамолу жінками під час вагітності призводить до гіперактивності і розсіяної уваги у їхніх дітей у віці від одного року до 11 років. Результати дослідження опублікував портал EurekAlert !.
Всього в дослідженні взяли участь 14 тисяч дітей, у яких перевіряли рівень дошкільного розвитку, темперамент, пам'ять, IQ. Уточнюється, що у 43% з них матері приймали парацетамол для полегшення болю до сьомого місяця вагітності.
Було встановлено, що через прийом знеболюючого у їхніх дітей у перші роки життя підвищується ризик розвитку гіперактивності і розсіяної уваги, причому хлопчики виявилися більш сприйнятливими до знеболюючого препарату. У дівчаток наслідки прийому матір'ю парацетамолу проявлялися не так активно і характерні лише для певного віку, після чого зникають нанівець.
В Брістольському університеті відзначили, що на результат наукової роботи сторонні соціальне фактори не вплинули, як і причини, через які жінки брали ліки. Дослідження довело, що, на думку фахівців, вагітним слід з обережністю пити будь-які препарати, зокрема і знебоюючі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»