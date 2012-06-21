У лісах Південної і Південно-Східної Азії живуть змії, які можуть літати: вони підповзають до кінця гілки, відштовхуються від неї і ширяють у польоті. Під час польоту змії-літуни втягують живіт і розчепірюють ребра, так що під їх увігнутим і розширеним тілом виникає підйомна сила. Так вони можуть подолати до 100 і більше метрів, перевершуючи в ширяючому польоті багатьох інших тварин, наприклад, білок-летяг.
Опинившись у повітрі, змія звивається, ніби вона продовжує повзти по твердій поверхні. Автори статті в Nature Physics пишуть, що це не просто автоматичні руху – так змія допомагає собі летіти. Дослідники записали політ змій на швидкісну відеокамеру, а потім змоделювали їх рух на комп'ютері. З'ясувалося, що змії звиваються не тільки вліво-вправо, а й вгору-вниз, то піднімаючи, то опускаючи хвіст щодо голови. І якби вони так не робили, їх почало б крутити в повітрі навколо осі тіла, або ж вони почали б перекидатися через голову, і ніякого плавного польоту не вийшло б. Звиваючись в повітрі, змія управляє аеродинамічними силами, досягаючи заздалегідь обраного місця посадки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»