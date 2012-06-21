У 1990 році в Гоммерні (Німеччина, недалеко від Магдебурга) знайшли багату могилу німецького князя. Померлому було близько 30 років, його поховання називають одним із найважливіших поховань римського часу в центральній частині країни.
У могилі виявили золоті гривню і фібулу, срібні деталі пояса, шпори, ніж, монети і наконечники стріл, різноманітні посудини. Однак одна з найцікавіших знахідок – це частина дерев'яного щита. Його багато років реставрували в Музеї первісної історії в Галле. Незабаром щит стане частиною експозиції і, мабуть, напередодні цієї події реставратор Крістіан-Генріх Вундерліх (Christian-Heinrich Wunderlich) вирішив поділитися результатами своєї роботи.
Найголовніших результатів два: по-перше, на щиті знайшли залишки фарб, а по-друге, його вік – близько 1700 років. Це робить знахідку найдавнішим зразком станкового живопису в Німеччині. Правда, розібрати, що саме було намальовано на щиті, не вийшло – його поверхня збереглася погано. Зате реставратори дізналися кілька деталей технології розпису. Щит спочатку покрили крейдою і вапном, потім додавали фарбу в кілька шарів. Вдалося визначити і кольори фарб, які використовувалися. Це «єгипетський синій» і кіновар. І якщо перша фарба була широко поширена в Римській імперії, то друга – досить рідкісна, її в той час отримували всього в декількох місцях Середземномор'я. «Ці пігменти були недешевими, і, швидше за все, були римським імпортом»,– вважає Крістіан-Генріх Вундерліх.
Цікаво, що за свідченням римського історика Тацита, німецькі воїни не любили багато прикрашеної зброї. Єдиним винятком був щит, який розписували спеціально відібраними фарбами. Саме такі щити поклали початок станкового живопису в Німеччині. Цей факт відбився навіть у мові: «щит» по-німецьки – це «schild», а малювати – «schildern».
За матеріалами The Art Newspaper.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»