«Кривавий водоспад» – це потік криваво-червоної води, що стікає з тридцятиметрового схилу льодовика в Антарктиці. Нещодавно вчені встановили, чому вода в джерелі пофарбована в червоний колір, а тепер їм також вдалося виявити її джерело. Незвичайне явище було вперше виявлено австралійським дослідником Гриффітом Тейлором під час експедиції в 1911 році. Дослідники тоді припустили, що червоний колір може бути викликаний водоростями, що знаходяться у воді.
Пізніше вчені зрозуміли, що високий вміст заліза перетворив звичайну воду в криваво-червону (вода окислюється і стає червоною при впливі повітря), але не могли зрозуміти, звідки з льоду береться вода або як водоспад може утворитися у верхній частині льодовика. Дослідження проводилися за допомогою радіохвильового датчика: прилад посилає радіоімпульси через лід, які вільно переміщаються крізь нього.
І хоча солона вода глушила радіохвилі, в результаті дослідникам вдалося виявити величезне підземне озеро, приховане під льодовиком. Через рік вчені підтвердили існування озера за допомогою найвірнішого методу – буріння. Пройшовши товщу льоду бур в результаті пофарбувався у криваво-червоний колір.
В озері вчені виявили крихітних мікробів, здатних вижити у солонуватій і дуже холодній воді, без сонячного світла, під льодовиком. Їх вивчення має допомогти зрозуміти, як мікроорганізми можуть продовжувати виживати в таких екстремальних середовищах, зокрема в космосі. Ось таким чином "Кривавий водоспад" допоможе прискорити освоєння інших планет.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»