Щовесни величезні кільця з'являються в льоду озера Байкал. Їх можна побачити тільки з повітря або з космосу. У вчених є пояснення цьому явищу.

Озеро Байкал в Росії є одним із найстаріших і найглибших озер у світі. Майже двадцять років тому на супутникових знімках вчені виявили дивне явище: посеред весняного льоду озера раптово з'явилися величезні кільця, схожі на очі. У 2009 році космонавтам з міжнародної космічної станції МКС вперше вдалося сфотографувати це рідкісне явище.

Вчені почали досліджувати таємницю крижаних кілець. Для цього вони проаналізували супутникові дані за кілька десятиліть і провели польові дослідження. Вони пробурили отвори біля крижаних кілець і опустили в воду датчики для вимірювання температури і солоності на глибину до 200 метрів.

Вчені з’ясували, що теплі вихори циркулюють за годинниковою стрілкою під льдом до і під час виникнення крижаного кільця. «Усередині вихору вода на 1-2 градуси тепліша, ніж навколо. Лід в центрі вихору не тане, тому що струмінь води там занадто слабкий. Але на краях вихору тепла вода швидке рухається і лід тане», – кажуть вчені.

Вчені також з’ясували, що теплі вихори виникають восени. Аналіз метеорологічних і гідрологічних даних дозволяє припустити, що вихори зазвичай з’являються восени до того, як озеро вкривається льодом. Дослідники підозрюють, що постійні вітри і вода з певних річок впливають на характер вихору. Форма берегової лінії і дно озера також мають значення.

Супутникове зображення було отримано космічним агентством США «Landsat-8» НАСА в квітні 2016 року. На ньому зображено крижане кільце в центрі озера Байкал. Тонкий лід кільця здається темнішим і прозорішим, ніж білий, більш товстий лід, який його оточує.

Крижані очі – це не просто наукова цікавість – вони також представляють серйозну небезпеку: всього за кілька тижнів до того, як було отримано супутникове зображення, вантажний фургон врізався в лід і затонув. У Росії часто використовую замерзлу поверхню Байкала в якості доріг взимку.

Більшість крижаних кілець утворюються в березні або квітні і мають діаметр від п'яти до семи кілометрів. Їх добре видно з повітря і з космосу. Багато крижаних кілець зникають через кілька днів, інші зберігаються протягом декількох тижнів або місяців.

ДОВІДКА «УК»

Площа водної поверхні Байкалу – 31 722 км² (без урахування островів), що приблизно дорівнює площі таких країн, як Бельгія або Нідерланди. За площею водного дзеркала Байкал займає сьоме місце серед найбільших озер світу. Площа водозбірного басейну – 571 тисяч кілометрів. Довжина берегової лінії – 2000 кілометрів.

Озеро знаходиться у своєрідній улоговині, з усіх боків воно оточене гірськими хребтами і сопками. При цьому західне узбережжя – скелясте, а рельєф східного – більш пологий (місцями гори відступають від берега на десятки кілометрів).

Байкал – найглибше озеро на Землі. Сучасне значення максимальної глибини озера – 1642 м – було встановлено у 1983 році. Для порівняння глибина Каспійського моря – 1025 м, озера Танганьїка – 1470 м.



Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур'єра»