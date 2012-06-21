Фотографії, отримані в рамках дослідницького проєкту «Марс-експрес» і опубліковані Європейським Космічним Агентством, показують, що Червона планета складається з двох дуже різних половин, які якимось незбагненним чином складають одне ціле. У Марса, як відзначають астрономи, безліч загадок.
«У північній півкулі Марса переважають гладкі поверхні, тому дивлячись на південну частину планети навіть важко повірити, що це теж Марс. Чому? Тому що на півдні Марса домінує зовсім інший ландшафт – тут багато кратерів і нерівностей, і вся ця територія покрита речовиною вулканічного походження», – розповідають дослідники з Європейського Космічного Агентства.
Європейські планетологи хочуть з'ясувати, де саме починається і закінчується «розділова смуга», яка ділить Марс на дві дуже різні половини. «Йдеться про так звану буферну зону, яка об'єднує в собі особливості південної і північної півкуль четвертої планети Сонячної системи. Тобто, тут присутні і рівні зони, і кратери з нерівностями», – кажуть вчені.
У вивченні «розділової смуги» застосовуються дані, отримані за допомогою орбітальної станції ESA Mars Express. Устаткування станції «Марс-експрес» дозволило отримати знімки високої роздільної здатності, які допомагають вченим вивчати таємниці марсіанського ландшафту.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»