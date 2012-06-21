Вчені з Ізраїлю провели детальне розслідування таємниці відомої архітектурної перлини світу — споруди Гебеклі-Тепе. Храмовий комплекс розташований в турецькому регіоні Анатолія. Зведення храму розпочалося приблизно 12 тисяч років тому і він вважається найкультовішою спорудою в історії існування людства.
Вчені встановили цікавий факт: весь комплекс побудували, дотримуючись однакового плану. У ті часи робітники виконували свої обов'язки на високому рівні, добре знаючи принципи архітектури. Археолог з Німеччини на ім'я Клаус Шмідт в 1994 році виявив цю споруду, після чого комплекс став найбільш обговорюваним об’єктом серед істориків.
Фахівці з ізраїльського університету в Тель-Авіві з'ясували важливу деталь: весь побудований комплекс базується на просторових законах ієрархії. За даними видання Cambridge Archaeological Journal, археологам вдалося розкопати тільки чотири кам'яних кола храмового комплексу. Але вчені не виключають, що всередині пагорба можуть знаходитися ще 20 кіл, які належить вивчити. Є ймовірність відкопати ще двадцять інших кіл через деякий час.
Раніше тут виявляли людські черепи з насічками, і передбачається, що на місці храму була високорозвинена цивілізація, яка зникла після можливого зіткнення Землі з кометою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»