Здатність древніх мисливців до створення реалістичних малюнків безпосередньо пов'язана із технікою метанням списів.
Вченим відомо чимало наскальних малюнків Homo sapiens, у той час як неандертальці такої спадщини не залишили. Психолог з Каліфорнійського університету в Дейвісі Річард Косс вважає, що ця різниця може бути пов'язана з техніками полювання древніх людей. На думку вченого, хороший окомір наших предків і їх здатність виконувати реалістичні малюнки – це результат використання метальних списів.
Відомо, що неандертальці використовували для полювання в основному короткі і важкі списи, більш ефективні на невеликих відстанях. Homo sapiens активно користувалися легкими метальними списами. Річард Косс вважає, що одна з причин такої різниці – клімат. На думку вченого, тварини, що живуть на відкритих просторах Африки, були більш обережними, ніж велика і добре пристосована до холоду дичина стародавньої Європи, на яку полювали неандертальці. Так як тварини поводилися обережніше, вміння користуватися метальним списом розвивалося.
На думку Косса, полювання за допомогою метального списа і малювання вимагають схожих навичок, зокрема уважності до деталей і розвитку зорово-моторної координації. Психолог вважає, що наскальні малюнки могли служити людям «підручником», що допомагає тренувати спостережливість і виділяти слабкі місця дичини. Також наскельне «мистецтво» зіграло важливу роль в соціальному житті Homo sapiens, дозволяючи їм зображати те, що вони запам'ятали.