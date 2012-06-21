Американські вчені визначили основну версію походження Землі. Дослідники з Каліфорнійського університету в Дейвісі проаналізували три головні теорії.
Згідно з першою, наша планета поглинала воду і газ з хмари, яку оточувало молоде Сонце. Інша теорія припускає, що Земля сформувалася з малих небесних тіл, які утворилися з частинок пилу під впливом сонячного тепла. Нарешті, третя версія – наша планета сформувалася за рахунок метеоритів, збагачених водою, киснем і азотом.
Щоб зрозуміти, яка із гіпотез ближча до істини, фахівці зайнялися аналізом ізотопів неону, захоплених мантією Землі в період свого формування. Цей інертний газ, який виділяє три ізотопи неон-20, 21 і 22, назавжди зберіг інформацію про своє походження, підкреслив професор Суджа Мукхопадхай.
Встановлено, що кількість неону-20 і неону-22 залишається незмінним з народження планети, тому кожна із трьох теорій формування Землі повинна мати власне співвідношення ізотопів 20 і 22 один до одного. Щоб визначити цей коефіцієнт, дослідники вивчили зразки лави.
Вивчивши зразки лави, піднятих з дна Атлантики і прихований у них газ неон, вчені з'ясували, що перша теорія – найбільш ймовірна.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»