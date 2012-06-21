В Єгипті дослідницька група проєкту Mummy Project застосувала комп'ютерну томографію для аналізу загадкової «волаючої мумії жінки». Результати показали, що майже 3000 років тому ця єгипетська принцеса померла від серцевого нападу.
Про відкриття повідомляє Ahram Online. Сканування провела група на чолі з відомим єгиптологом Захі Хавассом, який раніше очолював Міністерство у справах старожитностей Єгипту, і Цукром Салімом, професором радіології Каїрського університету. Останній спеціалізується на скануванні мумій.
У даному випадку мова йде про одну з двох відомих науці «кричущих мумій». Її історія розпочалася в 1881 році, коли поблизу міста Луксора було виявлено таємну і загальну усипальницю Дейр-ель-Бахарі. У цьому місці священики XXI і XXII династій приховували мумії членів сімей фараонів від грабіжників могил.
У цій гробниці було виявлено мумію, що отримала назву «мумія кричущої жінки». Вона була похована у неприродній скоцюрбленій позі. Її голова повернута набік, рот відкритий, а обличчя спотворене гримасою жаху або болю.
Розкрити таємницю її смерті допомогла комп'ютерна томографія, проведена в Єгипетському музеї. За словами Хавасса, дослідження показало, що ця жінка померла від серцевого нападу. До раптової смерті призвів тяжкий атеросклероз коронарних артерій. Вчені вважають, що в процесі бальзамування було збережено положення тіла в момент смерті.
«Здається, що ця « кричуща жінка» померла раптово, коли перебувала в своєму нинішньому положенні тіла – із зігнутими і схрещеними ногами, з поверненою вправо головою і відвислою щелепою, – говорить Захі Хавасс. – Ми припускаємо, що мертве тіло могло бути виявлено не раніше, ніж через кілька годин після смерті. Ймовірно, ті хто бальзамував тіло просто не зуміли закрити мумії рот і привести тіло в нормальне положення, бо воно задубіло».
Про особу цієї загадкової жінки вчені все ще сперечаються. На лляних бинтах, якими була обмотана мумія, були знайдені написи стародавньою єгипетському мовою. Вони говорять: «Царська дочка, царська сестра Мерет Амон».
Однак мумію вважають невідомою, оскільки було багато принцес з таким ім'ям. Наприклад, єгиптологам відома Мерет Амон, дочка фараона Секененра кінця XVII династії (1558-1553 рр. до н.е.). Відома і Мерет Амон, дочка фараона Рамсеса II (1279-1213 рр. до н.е.) з XIX династії. Тому ця мумія була включена в каталоги під назвою "Безіменна принцеса А".
До речі, два роки тому вченим вдалося розкрити таємницю другої «кричущої мумії», знайденої в Луксорі в 1886 році. Ааналіз ДНК допоміг встановити, що похований був сином фараона Рамсеса III, царевичем Пентуаром. З письмових джерел відомо, що він брав участь у змові проти свого батька.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»