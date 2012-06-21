«Чому людина не може жити вічно?». Це питання переслідує людину через всю історію існування. Живий організм народжується, росте і в кінцевому підсумку помирає. Вчені з Медичного коледжу США відкривають завісу таємниці.
Традиційна теорія старіння свідчить про те, що життєвий цикл людини – це цикл життя клітин, з яких він складається. У кожної клітини є свій ресурс, який у підсумку закінчується. Нездатні створювати собі подібних, клітини так чи інакше ведуть організм до загибелі.
Нова теорія показує цю картину з іншого боку. Вчені з'ясували, що за весь час життя людини, клітини з яких вона складається постійно мутують. До 30 років у людини відбувається близько 1000 мутацій, до 60 – близько 2000 мутацій, а у тих, кому пощастило наблизитися до 100 – більше 3000 мутацій. Примітно, що мова йде не про одну мутацію яка послідовно розвивається в організмі, захоплюючи все нові і нові клітини. Всі мутації протікають паралельно в різних клітинах. Іншими словами, після 100 років кількість мутацій досягає такої кількості, які не дозволяють жити далі фізично.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»