Вчені з Університету Монаша (Австралія) визначили чинники, які впливають на старіння імунної системи. Вони з'ясували, що зменшення кількості специфічних білків підриває функції стовбурових клітин у складі тимуса (вилочкової залози) – органу, в якому відбувається дозрівання та імунологічне навчання лімфоцитів.
Як повідомляється в прес-релізі на сайті MedicalXpress, тимус найбільш продуктивний після народження, він виробляє все розмаїття лімфоцитів, але з віком його ефективність знижується. Дисфункція цього органу призводить до менш ефективної роботи імунної системи у людей похилого віку, зокрема збільшує сприйнятливість до інфекцій і розвитку раку.
Австралійські дослідники з'ясували, що за погіршенням роботи тимуса стоять чинники, що впливають на ріст і диференціювання епітеліальних стовбурових клітин. За їхніми словами, з віком знижується вироблення кісткового морфогенетичного білка BMP4, а також білкового комплексу актівіна.
Фахівці відзначили, що це відкриття допоможе розробити систему з поліпшення стану тимуса і уповільнить старіння.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»