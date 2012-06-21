Молекулярні біологи з університету Колорадо в Аврорі (США) з'ясували, що метастази ракових клітин не гинуть при потраплянні у кровотік завдяки тому, що вони добре переробляють пошкоджені білки та інше клітинне«сміття». Результати дослідження опубліковані в журналі PNAS.
Зазвичай імунна система непогано реагує на «стримування» первинних ракових пухлин, клітини яких весь час знаходяться всередині них. Але, коли ракові клітини починають самостійно рухатися в організмі, виникають метастази, які імунна система з невідомих причин не взмозі придушити.
Вчені експериментували з різними препаратами, безпосередньо не пов'язаними з лікуванням раку. Вони обробляли ними метастатичні клітин, які «втекли» з пухлин у легенях і сечовому міхурі.
Виявилося, що багато типів метастаз можна знищувати за допомогою хлорохіна та інших ліків, які застосовуються для лікування малярії. Всі ці препарати мають одну загальну властивість – вони пригнічують роботу лізосом, в яких малярійні паразити, а також здорові і ракові клітини людини «спалюють» білкове сміття.
Дослідники вважають, що подібну залежність можна використовувати для боротьби з метастазами та «ізолювати» пухлин, обробляючи їх хлорохіном. Пухлина не зникне, але не буде безконтрольно поширюватися влюдському організму, що дозволить хірургам її видалити.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»