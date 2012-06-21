Статичні електричні заряди спостерігали ще древні греки. Більшість явищ статичної електрики в повсякденному житті людина нині просто не помічає. Хоч на побутовому рівні це цілком безпечно, складнощі виникають, коли мова заходить про промислове виробництво.
Там електростатичні заряди присутні у великих кількостях. Верстати, сепаратори, стрічки транспортера можуть мати значний потенціал. У цій обстановці перебувати не тільки не комфортно, а й небезпечно для здоров’я. Головна причина для занепокоєння в умовах небезпечного виробництва — пожежна небезпека статичної напруги. На поверхні устаткування чи одягу може накопичитися великий заряд. Йдеться про роботу з легкозаймистими рідинами, горючими газами і вибухонебезпечними сумішами. Іскра може стати причиною серйозної аварії. Ці явища, зрозуміло, враховуються для створення безпечних робочих місць.
Однак учені й досі все ще достеменно не знають, як саме при терті певних матеріалів виникає статичний заряд. Завдяки дослідам американських учених, можливо, вдалося пролити світло на сам механізм утворення статичної напруги. Проводячи дослідження у наномасштабах, науковці виявили, що у випадку тертя, крихітні виступи обʼєктів згинаються, і через флексоелектричний ефект (поява електричної напруги при згинанні нановолокон) спостерігається накопичення заряду. Нове розуміння природи заряду допоможе інженерам оптимізувати технологічні матеріали для кращого їх використання. Це також сприятиме підвищенню безпеки в місцях, подібних до нафтових очисних заводів, де навіть іскра може викликати катастрофічний вибух.
Роман ПАНЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»