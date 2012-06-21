Унікальна наноструктура пігментних зерен у пір'ї колібрі стала причиною незвичайного забарвлення птахів. Про це повідомляє сайт Філдовского музею природної історії.
Після кількох досліджень з 35 зразками пір'я різних видів колібрі вчені виявили, що пігментні зерна нагадують форму млинця і містять багато крихітних пухирців повітря. Завдяки згладженій формі ці бульбашки створюють особливий набір поверхонь. І коли світло відбивається від них, з’являється особливий перелив.
«Аналогом цього феномена є мильні бульбашки. Якщо просто подивитися на невеликий шматочок мила, то він, швидше за все, буде безбарвним. Але якщо правильно поміняти його структуру, розтягнути його в тонкий міхур, то ми побачимо, що в ньому переливаються кольори веселки. Те ж саме відбувається з пігментними зернами в пір'ї колібрі: якщо правильно підібрати їх структуру, то можна перетворити безбарвні наночастинки в щось барвисте», – заявив Меттью Шоки з бельгійського університету Гента.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»