Оптимальний рівень вітаміну D (також відомого як кальциферол) в організмі має вирішальне значення для здоров'я людини. Відомо, що він працює як гормон і контролює кількість кальцію в крові, який ми отримуємо з їжі, наприклад, з молока або яєць. Крім того, вітамін D також безпосередньо пов'язаний із розвитком м'язів та імунної системи організму.
За останніми науковими даними, від його дефіциту страждає близько одного мільярда людей у світі. У ході багатьох досліджень, проведених за останні роки, вчені намагаються проаналізувати важливість цього вітаміну та, як його недолік впливає на здоров'я.
На думку деяких фахівців, значний дефіцит вітаміну D може негативно впливати на роботу нашого мозку, що спричиняє погіршення когнітивних здібностей. Інші вчені стверджують, що нестача вітаміну D може спровокувати розвиток раку, а також деякі психічні захворювання, такі як шизофренія або депресія.
Проте, більшість експертів сходяться на думці, що дефіцит вітаміну D може негативно вплинути на функцію нейронів, викликаючи їх передчасне старіння.
За словами вчених, симптоми, що виникають при гіповітамінозі не завжди просто розпізнати. Зазвичай сюди відносять проблеми з концентрацією уваги та здатністю обробляти інформацію, провали в пам'яті, низьку стресостійкість, загальну втому, слабкість тощо.
Дослідження, проведене Кембриджським університетом, виявило, що люди з низьким рівнем вітаміну D мали більш слабкі когнітивні здібності у порівнянні з тими, у кого кількість вітаміну в крові було оптимальним.
Що робити, щоб уникнути дефіциту або відновити нормальний рівень вітаміну D?
На думку експертів, для цього необхідно не менше півгодини в день проводити на сонці (за винятком обідніх годин), включити в свій раціон такі продукти, як яйця, молоко, сир, бобові, брокколі, лосось, сардини, а також не забувати раз на рік перевіряти рівень кальциферолу під час медобстежень.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»