Багато людей з віком страждають від погіршення зору. Проявляється недуга приблизно у віці 50 років. Однак експерти з'ясували, що причиною є утворення відкладень білка і кальцію на задніх стінках очей.



Ще в 2015 році вченим з Великобританії вдалося зробити відкриття, яке допоможе знайти спосіб боротьби з віковими недугами. Фахівці виявили амелотін (білок), який формує відкладення небезпечних сполук мінералізованого кальцію на задніх стінках очей.



Також фахівці з'ясували, що до появи амелотіна призводить дефіцит поживних речовин. При цьому якщо блокувати вироблення білка, то можна буде запобігти відкладенню кальцію і уповільнити деградацію жовтої плями. В результаті доступ кисню і поживних речовин до світлочутливих клітин сітківки покращиться. А значить і зір стане гострішим.



Наразі британські фахівці активно розробляють методи для зупинки вироблення амелотіна. Якщо у них це вийде, то людина, яка отримала лікування, не матиме проблем з віком втрати зір чи осліпнути.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»